Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
Son Haberler
- 12:05
- 11:37
- 11:31
- 11:13
- 11:00
Sıradaki Haber
FETÖ'nün 521 ankesör hattı daha ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz