Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emine Erdoğan'dan "Dünya Engelliler Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, gençler için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayalleri, hayatın karşılarına çıkardığı engellerden çok daha büyük olan gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, dün katıldığı 2. Engelsiz Dünya Dostu Festivali'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.
Hayalleri, hayatın karşılarına çıkardığı engellerden çok daha büyük olan gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.#3AralıkDünyaEngellilerGünü pic.twitter.com/BbKzS9tPe9— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 3, 2022
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