Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 743 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 743 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 7 / 24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 25 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 30 olayda toplam 743 düzensiz göçmen kurtarılmıştır" denildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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