Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir klip paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa engel yoktur" denildi.
Paylaşımda yer verilen klipte, üç askerin, "Yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimiz sınır boylarından, Mavi Vatan'dan, gökyüzünün sonsuzluğundan selam olsun sizlere. Bir gün değil, her gün yanınızdayız. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun" ifadeleri işaret diliyle de anlatıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Dünya Engelliler Günü
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