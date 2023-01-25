Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 14:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Mücadelemiz sürüyor, sürecek!" denildi.
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2023
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz sürüyor, sürecek!#MSB pic.twitter.com/hIVMQMgsA1
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