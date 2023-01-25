Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Mücadelemiz sürüyor, sürecek!" denildi.