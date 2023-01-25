Kullanışlı ve çevreci bir ulaşım aracı olarak ortaya çıkan ancak son birkaç yıldır bazen kazalara, bazen de tehlikeli ve kural dışı kullanımlarla gündeme gelen elektrikli scooterlar, pek çok kentte cadde ve sokakları doldurdu.

Önce park problemi ortaya çıktı

2019 yılına kadar trafikte sadece şahsi olarak kullanılan scooterlar, dakikalık kiralama modeliyle önce İstanbul'da, sonra diğer kentlerde hızla yaygınlaşmaya başladı. Yıllar içinde sayıları her geçen gün daha da artan bu araçlar, bazı problemleri de beraberinde getirdi.

Sayıları artan elektrikli scooterlar nedeniyle önce park problemi ortaya çıktı. Yayalar kaldırımda bile yürüyemez hale geldi.

2022'de en az 7 kişi hayatını kaybetti

Ancak kullanıcıların artmasıyla kazalar da kaçınılmaz oldu. Şubat 2020'de elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki bir genç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bu elektrikli scooterın karıştığı ilk kazaydı. Sonra da o kazalara yenileri eklendi. 2022'de en az 7 kişi scooter kazalarında hayatını kaybetti.

Bugüne kadar scooterların karıştığı kazalar daha çok trafiğin yoğun olduğu cadde ve yollarda meydana geldi. Bu nedenle bir yolda bisiklet yolu bulunuyorsa sürücünün mutlaka orayı kullanması, bisiklet yolu yoksa da trafiğin aktığı yönde yolun en sağ şeridinden ilerlemesi gerekiyor.

Uzmanlara göre, scooter firmalarının yasal olarak belirlenen güvenli sürüş kurallarını mutlaka uygulaması, sürücülerin de kurallara uyarak daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor.

Haber: Semih Çalışkan

Kamera: Deniz Karhraman-Ümit Kala