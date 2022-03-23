Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı girişimi önlendi, 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröre ve teröriste geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi.
Açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edileceği vurgulandı.
Etiketler: Terörle Mücadele
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