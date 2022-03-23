Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi.

Açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edileceği vurgulandı.