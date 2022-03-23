Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.