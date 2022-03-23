Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 01:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdoğan'dan CEV Kupasında başarılı olan voleybol takımlarına tebrik
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Challenge Kupası'nda başarılı olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile Halkbank Erkek Voleybol Takımını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası’nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum. ???????? ????— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 22, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Voleybol
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