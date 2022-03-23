2023 seçimlerinin hazırlıkları ele alınacak. Teşkilat çalışmaları masaya yatırılacak.

Şehir bazında değerlendirmeler yapılacak. MHP'li belediye başkanları, hafta sonu Antalya'da kampa girecek.

Kampa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık edecek. Belediye başkanları üç yıllık faaliyet raporu hazırlayacaklar.

MHP'li belediyelerin bugüne kadarki performansları masada olacak. 2024'teki yerel seçimler öncesi hedefler konuşulacak.

'Cumhur İttifakı' vurgusu yapılacak

Kampta "Cumhur İtttifakı" vurgusu da öne çıkacak. MHP Lideri Bahçeli, belediye başkanlarından 2023 seçimleri hazırlıkları kapsamında sahada olmalarını isteyecek.

Belediye başkanlarının Antalya kampında MHP'nin bu yıl yapacağı siyasi çalışmalar da konuşulacak.

MHP'de yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bazı genel başkan yardımcıları sunum yapacak.

