Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ve yangının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

184 yapıda hasar tespit edildi

7 mahalede 161 az hasarlı konut, 2 ağır hasarlı konut, 4 az hasarlı kamu binası, 5 az hasarlı ahır, 1 az hasarlı depo, 8 az hasarlı ticarethane, 1 ağır hasarlı ticarethane, 1 ağır hasarlı tavuk çiftliği, 1 ağır hasarlı ahır olmak üzere 184 yapıda hasar tespit edildi.

7 kişi hayatını kaybetmişti

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi sürüyor.

5 kişi tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika sahibinin oğlu Y.C., sorumlu müdür A.A., iş güvenliği uzmanı A.B. ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.