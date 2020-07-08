Sakarya'daki patlamada 7 mahallede 161 konut hasar gördü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından hasar tespit çalışması yapıldı. 7 mahallede 161 konutta hasar tespit edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ve yangının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede hasar tespit çalışmalarını tamamladı.
184 yapıda hasar tespit edildi
7 mahalede 161 az hasarlı konut, 2 ağır hasarlı konut, 4 az hasarlı kamu binası, 5 az hasarlı ahır, 1 az hasarlı depo, 8 az hasarlı ticarethane, 1 ağır hasarlı ticarethane, 1 ağır hasarlı tavuk çiftliği, 1 ağır hasarlı ahır olmak üzere 184 yapıda hasar tespit edildi.
7 kişi hayatını kaybetmişti
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi sürüyor.
5 kişi tutuklandı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika sahibinin oğlu Y.C., sorumlu müdür A.A., iş güvenliği uzmanı A.B. ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.
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