Şehidin Uluderbent Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Coşkun Akçay, şehadet haberini anne Fatma ve baba Mehmet Yazar'a verdi.





Yazar ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etti.



Kardeşi de uzman çavuş



Şehit Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.

