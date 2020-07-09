Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya şehidinin ailesine acı haber verildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan uzman jandarma Mesut Yazar'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ailesine acı haber verildi.
Şehidin Uluderbent Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Coşkun Akçay, şehadet haberini anne Fatma ve baba Mehmet Yazar'a verdi.
Yazar ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etti.
Kardeşi de uzman çavuş
Şehit Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.
Etiketler: sakarya patlama şehit Mesut yazarSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 17:31
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