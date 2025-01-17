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DHA 17.01.2025 11:29

Sahte içkiden can kaybı artıyor: 38 kişi öldü, 26 kişi entübe edildi

İstanbul'da sahte içki nedeniyle 92 kişi hastaneye başvurdu. Hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi. 26 kişi ise entübe edildi.

Sahte içkiden can kaybı artıyor: 38 kişi öldü, 26 kişi entübe edildi

İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı.

 

Hastanede tedavi altına alınan 88 kişiden 38’i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden 26 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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