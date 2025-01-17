Sahte içkiden can kaybı artıyor: 38 kişi öldü, 26 kişi entübe edildi

İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı.

Sahte içkiden 4 günde 38 can kaybı.



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van'da açıklama yapıyor. https://t.co/dWNkwo25Fn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2025

Hastanede tedavi altına alınan 88 kişiden 38’i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden 26 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.