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Gündem
AA 17.01.2025 10:47

Milletlerarası antlaşmalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, ikisi Ruanda, diğerleri Almanya, Gürcistan ve Türkmenistan ile imzalanan 5 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası antlaşmalar Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Almanya ile yapılan "Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi 2 Projesi"ne ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında 23 Şubat 2024'te imzalanan "Hibe ve Proje Uygulama Anlaşması" ve anlaşmaya dair mektup onaylandı.

Gürcistan ile 26 Ocak 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında 2024-2028 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Programı"nın onaylanmasına karar verildi. Bu kapsamda, kültür alanında işbirliği, dostluk ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkmenistan ile 26 Ekim 2023'te Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması" da onaylandı. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesinde kültürel işbirliğinin önemi göz önünde bulundurularak, bu konuda işbirliği için uygun şartlar sağlanacak.

Ruanda ile 12 Ocak 2023'te Kigali'de imzalanan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması" ile de mevcut kültürel ilişkilerin geliştirilmesi öngörülüyor.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel İş Birliği Antlaşması" da onaylandı. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra ekonomik, teknik, bilimsel ve kültürel alanlardaki işbirliğinin teşvik ve tesis edilmesinin önemsendiği belirtildi.

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