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Gündem
TRT Haber 17.01.2025 07:26

Yarıyıl tatili için "karne zili" bugün çaldı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 19 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Yarıyıl tatili için "karne zili" bugün çaldı

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatili mesajı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatili mesajı

Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

 

"Şenlik" havasında kapanış

MEB, geçen yıl okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla "dönem sonu faaliyet haftası" uygulamasını hayata geçirmişti. Bu yıl da uygulamaya devam edildi.

Faaliyet haftası kapsamındaki etkinlikler, akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi de bütüncül yaklaşımla odağa alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşik şekilde güncellenerek, öğrencilere çok yönlü gelişimlerini destekleyecek geniş faaliyet yelpazesi sunuldu.

Bu kapsamda Bakanlıkça e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nde "merkezi etkinlik" olarak tanımlanan etkinlikleri gerçekleştiren öğrencilerin bilgileri modüle işlendi. Yapılan veri girişleri, öğrencilerin sosyal etkinlik içerikli karnelerinde de yer alacak.

3 Şubat'ta okullar açılacak

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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