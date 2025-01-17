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TRT SPOR 17.01.2025 11:22

Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi

Beşiktaş aradığı teknik direktörü buldu.

Siyah beyazlılar, Ole Gunnar Solskjær ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Norveçli teknik adamın saat 15.00 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Kulüp olarak en son Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam şuan UEFA'da maç analisti görevini sürdürüyordu.

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini Serdar Topraktepe yapıyordu.

Ole Gunnar Solskjær; Molde, Cardiff ve Manchester United takımlardan görev yaptı.

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