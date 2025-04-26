Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık turizminden yıllık 20 milyar dolarlık gelir hedefliyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'de düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu'nda konuştu. Memişoğlu'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Balkanlar yakından iş birliği içinde olduğumuz bir bölge. Çok yönlü, samimi ilişkiler yürütüyoruz. İlişkilerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımızı duyurduk. Bu programımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı vatandaşlarımız için bir sağlık vizyonu olarak gördüğümüz gibi bölgemiz ve tüm dünya açısından da Türkiye'nin bir sağlık 'hub'ı olarak konumlanmasını önemli bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Bu çerçevede bakanlık olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli konulardan biri de ülkemizi sağlık turizmi alanında bir marka haline gelmesi olarak görüyoruz."

"Sağlık tesisi altyapılarımızın kapasitesi, sağlık sistemimizin erişilebilirliği, hekimlerimizin yetkinlik tecrübe ve birikimi sayesinde sağlık alanında çok önemli bir noktada bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa ettiğimiz bu Türkiye'de yurt dışından çok sayıda yabancı hasta Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya'dan Türkiye'ye gelip sağlık hizmetini alıyorlar."

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