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Gündem
TRT Haber 26.04.2025 13:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti) İnanıyoruz ki bu unvanla birlikte Erzurum, sadece kültür ve turizmin değil, ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı'na bir video mesaj göndererek, Erzurum'un bu unvanı en güzel şekilde taşıyacağına inandığını belirtti.

Mesajına, Erzurumluları ve programa katılan misafirleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden Erzurum'a teşrif eden saygıdeğer konuklarımızın hepsine hoş geldiniz diyorum. Sizi Dadaş diyarı Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti açılış programının şehir ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erzurum'un tarihi, misafirperverliği ve doğal güzelliklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Tarihiyle, misafirperverliğiyle ve ziyaretçilerini farklı iklimlere taşıyan tabii güzellikleriyle Erzurum'un, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Turizm Başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle düzenlenecek etkinlikler, Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine inşallah önemli katkılar yapacaktır.

Erzurum'un bu unvanla birlikte sadece kültür ve turizmin değil, ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline geleceğine olan inancını dile getiren Erdoğan, "Forumlar, fuarlar ve iş insanlarını bir araya getiren platformlar sayesinde Erzurum'un teşkilat üyesi ülkelerle ticari ilişkileri derinleşecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle iş adamları, diplomatlar, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman isimleri bir araya getiren Palandöken Kültür, Turizm ve Ekonomi Forumu'nun başarılı geçmesini temenni ettiğini belirtti.

Mesajının sonunda programa katılan tüm misafirlere, iş dünyası temsilcilerine, kurum ve kuruluşlara ve diplomatlara teşekkür eden Erdoğan, "Tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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