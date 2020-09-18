Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sağlık altyapısının sınandığı bir dönem

Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor.

Yatak doluluk oranımız yüzde 48,5

Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.

İzmir'de son bir ayda yüzde 42 vaka artışı

Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son ay İzmir'de vaka sayımızda yüzde 42'ye varan, son hafta ise artış oranı yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 oranında düşüş görüyoruz.https://t.co/7FO8fcGltj pic.twitter.com/S2MwBVckpf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2020

Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bunda, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur.

Hastalık bulaştırabileceğini bilerek başka insanlarla temas etmek, toplulukların arasına karışmak, toplu ulaşım araçlarını kullanmak, şehirlerarası yolculuklar yapmak vicdanlara sığmayacak bir davranıştır. Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Biz vatandaşımızın ferasetine inanıyoruz. Her yanlış hareketi ceza tehdidiyle önlemeyi istemiyoruz.