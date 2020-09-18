Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan uyarı: Korktuğunuz kapınıza gelmesin
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, filyasyon ekiplerinin bir fotoğrafını paylaştı, "83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz?" notunu düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filyasyon ekipleriyle ilgili şu sözlere yer verdi:
"83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım, temastan uzak duralım."
83 Milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım. pic.twitter.com/G9f3afBHO5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2020
Etiketler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca filyasyon ekipleriSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:04
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