İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai saatlerinin detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dersler 09.30'da başlayacak

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi ve özel eğitim öğrencileri 21 Eylül Pazartesi sabah 09.30’da ders başı yapacak.

Emniyet teşkilatı 07.00'de mesaiye başlayacak

28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak.

#SONDAKİKA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak.https://t.co/SA50RY7GNl pic.twitter.com/jt3FTJpwcQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2020

Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız saat 08.30 ve 16.30'da diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 ve 16.30'da mesaiye başlayacaklar.

#SONDAKİKA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz 08.00 ve 16.30'da, sağlık teşkilatımız 08.30-16.30'da, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız da 09.00 ve 16.30'da mesai yapacak.https://t.co/SA50RY7GNl pic.twitter.com/w7Cfd5Tp0O — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2020

Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

Bütün çalışmalarımızın tek amacı var, yoğun zaman dilimlerinde, hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.