İletişim Başkanlığında stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikalar belirlenecek. Yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlanacak. Bunu için de "Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı" kuruldu.

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının yeni yapısıyla ilgili açıklama yaptı, şunları söyledi:

"Stratejik iletişim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin ortaya koyduğu atılımların iletişim alanında da yansıma bulması kaçınılmaz bir gereklilik. İletişim Başkanlığına tevdi edilen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İletişimin tali değil, asli bir faaliyet olduğuna inanıyoruz."

Algı operasyonları anında belirlenecek

Kurulacak birim sayesinde iç ve dış tehditler tespit edilecek. Türkiye aleyhine düzenlenen kara propaganda ve algı operasyonları anında belirlenecek. Kriz, olağanüstü hal dönemleri ve savaş ihtimaline karşı devletin çıkarlarını koruyacak stratejiler geliştirilecek.

Teşkilat yapısındaki değişiklik sayesinde, küresel güç olma mücadelesi veren Türkiye'nin tehditlere karşı proaktif bir faaliyet yürütmesi hedefleniyor.