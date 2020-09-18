Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Mızraklı'nın "görevlendirme iptaline" ilişkin başvurusuna ret
Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.
İçişleri Bakanlığı 19 Ağustos'ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde görevlendirme yapmıştı.
HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı görevlendirmenin iptal edilmesini için başvuruda bulundu. Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi kararını açıkladı.
Mahkeme Mızraklı'nın iptal başvurusunu reddetti.
Etiketler: belediye görevlendirme adnan selçuk mızraklıSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:49
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