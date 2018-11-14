Sağlık Bakanı Koca: 271 SMA hastasının ilaçları temin edilmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, SMA hastalarının ilaçlarının temini ile ilgili sürecin işlediğini belirterek, kasım ayı içerisinde temin edilen ilaç ve hasta sayısını paylaştı.

"Hiçbir hastanın ilaçsız kalmasına izin vermeyiz"

Koca, "1 Kasım 2018 itibarıyla 271 hastanın 1049 doz ilacı temin edilmiştir. Bir dozun 55 bin euro olduğunu da hatırlatmak isterim, ilacın maliyetinin bin euronun altında olduğunun da altını çiziyorum. Hiçbir hastamızın herhangi bir gerekçeyle ilaçsız kalmasına izin vermeyiz."

"Sağlıkta şiddete yönelik kapsamlı eylem planı hazırlayacağız"

Fahrettin Koca'nın gündeminde sağlıkta şiddet teklifi de vardı.

"Sadece Sağlık Bakanlığı olarak değil toplum olarak şiddete karşı bir tutum geliştirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Kapsamlı olarak sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlamayı planlıyoruz."

"Hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır"

Sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili bakanlığın eylem planı hazırlığında olduğunu belirten Koca, şehir hastaneleriyle ilgili iddiaları da yalanladı.

"Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerde ne poliklinik muayenelerinde ne yatan hastada ne de herhangi bir ameliyatta herhangi bir taahhüt ve garanti söz konusu değildir."

Kaynak: TRT Haber