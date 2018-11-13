Türkiye'den uluslararası topluma Gazze çağrısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze’de 11 Kasım'dan bu yana tırmanan gerilim sonucunda ortaya çıkan yeni şiddet dalgasından derin endişe duyuyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in masum sivillerin hayatlarını hiçe sayan saldırılarının sona erdirilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Abbas yurt dışı ziyaretini yarıda kesti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kuveyt ziyaretinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a eşlik eden Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, "İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Filistin Devlet Başkanı'nın yurt dışı ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldığını" duyurdu.

Kaynak: AA