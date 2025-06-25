Sağlık Bakanı: Hasan Basri Yalçın'ın genel durumu iyi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ilçe açıklarında denizde kaza geçirdi.

Yalçın, zodyak bot ile ilçedeki bir marinaya götürüldü.ö Ardından sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında Yalçın'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin ettiğini belirtti.

Memioğlu, Yalçın'a acil şifalar dileyerek şunları kaydetti:

"AK Parti’mizin Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sayın Hasan Basri Yalçın, bugün geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden acil şifalar diliyorum."

"Nörolojik bir rahatsızlığı yok"

Hastane başhekimi Opr. Dr. Oğuz Şahin ise, bütün tetkikleri yapılan Hasan Basri Yalçın'ın konuştuğunu, bilincinin açık olduğunu belirtti.

Yalçın'ın omurgasında zedelenme bulunduğu bilgisini veren Şahin, "Nörolojik bir rahatsızlığı yok. Müşahede altında. Odasında dinleniyor. Herhangi bir problemimiz yok. Gözlemimiz altında takibi devam ediyor." dedi.