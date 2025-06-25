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Gündem
TRT Haber 25.06.2025 20:40

ANKA-3 boş araziye kontrollü acil iniş yaptı

İnsansız savaş uçağı ANKA 3, Anadolu Kartalı 2025 Eğitimi kapsamında yapılan test uçuşu esnasında kontrollü acil iniş yaptı.

ANKA-3 boş araziye kontrollü acil iniş yaptı

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nden yapılan açıklamada, ANKA 3'ün, Konya'daki Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen test uçuşu esnasında kontrollü acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

"Yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamış, söz konusu olayda kimse yaralanmamıştır" ifadelerine yer verildi. Uçuş güvenliği protokollerinin tam zamanında devreye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır" denildi.  

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ANKA Konya TUSAŞ
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