CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkanla gayet güzel, doyurucu bir sohbet gerçekleştirdik.

Hem Türkiye'yi hem dünyayı hem bölgemizi konuştuk. Düşüncelerimizi karşılıklı olarak birbirimize aktardık. Kendilerine ziyaretleri dolayısı ile çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Farklı fikirleri gündeme getirme konusunda ittifakımız var"

Karamollaoğlu ise şöyle konuştu:

"Karşılıklı fikirlerimizi gündeme getirdik. Şu konuda bir ittifakımız var; 'farklı fikirleri barış içinde gündeme getirme imkanı olursa ülkede huzur olur'. Bu konuda da zannediyorum ki hemen hemen herkes aynı şeyleri düşünüyor."

Kaynak: TRT Haber