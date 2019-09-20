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Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 15 terörist etkisiz hale getirildi

20 Eylül 2019 Cuma 15:04 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 15:09

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine yapılan hava harekatında en az 15 terörist etkisiz hale getirildi.