Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 15 terörist etkisiz hale getirildi20 Eylül 2019 Cuma 15:04 - Son Güncelleme 20 Eylül 2019 Cuma 15:09
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine yapılan hava harekatında en az 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Yapılan çalışma neticesinde hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2019
Kaynak: TR Haber