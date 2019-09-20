Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Devleti ve şehri yaşatmanın yolunun insanı yaşatmaktan geçtiğini ifade eden bir medeniyetten söz ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri ders almasını bilenler için birer okuldur, birer mekteptir.

-Şehir ile sosyal hayat, şehir ile tabiat arasındaki uyumu bozduğunuzda o belde ümran olmaktan çıkar. Şehir de insanın yetiştiği toprağa benzer. Önce kendimizi tanımamız gerekir. Kendini tanıyan Rabbini de tanır. Şehirleri çirkinleşmiş, ruhsuzlaşmış, fiziki ve manevi olarak yıkıma uğramış medeniyetin öne çıkma ihtimali yoktur.

-Son yıllarda ülkemizin her yerinde şehircilik anlamında son derece yüksek bir hassasiyetin geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkış olduğu gibi, bütün ailelerin, çocukların gerçekten yatıp yuvarlanabilecekleri yerler ve onların da bir köşesinde millet kıraathaneleri olsun ki gelsinler kitaplarını okusunlar, derslerini çalışsınlar istiyoruz. Bu bir çıkıştır. İnşallah bundan sonra çok daha büyük bir yükselişe, değişime şahit olacağız.

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