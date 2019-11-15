Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın TRT Haber'de Aysun Torun Orhan'ın sorularını yanıtladı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye tezlerini çok açık ve net şekilde orada ortaya koydu"

ABD ziyareti bizim açımızdan çok verimliydi. Giderken telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız da Trump'a "İyi bir hazırlıkla geleceğiz" demişti. Ciddi bir hazırlık yaptık. 17 Ekim'de ABD ile varılan anlaşma Barış Pınarı Harekatı'nın en önemli sonuçlarından biriydi. Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı Türkiye'ye yönelik havayı değiştirdi.

Türkiye-ABD ilişkisi eşit aktör ilişkisi üzerine kuruludur. Cumhurbaşkanımız bütün ülkelerle eşit haklar talep eden bir lider. ABD ile konuşurken 'Sizin de bizim de çıkarlarımız var, bunu kazan-kazan zemininde buluşturabiliriz' dedik.

Trump, Oval Ofis'teki görüşmede senatörlerin bilgileri yanlış kaynaktan aldığını vurguladı. Ziyaretten bir kaç gün önce Trump bu görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Türkiye tezlerini çok açık ve net şekilde orada ortaya koydu.

"Trump 'Avrupa'nın size mutlaka yardım etmesi gerekiyor' dedi"

Sayın Trump Cumhurbaşkanımıza 'Avrupa'nın size mutlaka yardım etmesi gerekiyor ve ben de bunu Avrupa'ya söylüyorum' dedi. Trump'ın bunu görüp dile getirmesi görüşmenin ana ayaklarından bir tanesiydi. NATO Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanı zaten bu konuyu gündeme getirecek. Burada doğru zeminde doğru diyalog kurulduğu zaman bölgeye yön verecek pozitif anlamda şekillendirmek mümkün hale gelir. Bir tanesi buydu. Hepsi çözüldü mü, hayır.

[TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Fotoğraf: TRT Haber]

Zaten her konuyu çözeceğiz beklentisiyle gitmedik, bunun bir süreç olduğunun farkındayız. Bu zeminde ilerlenmesi anlamında başarılı bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim.

"S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı"

ABD, NATO'nun burada bir rolü yok dediler. Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien ile görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik.

S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı.

#SONDAKİKA

[S-400 ve F-35 için ortak mekanizma] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bugün itibariyle çalışmalara başladık.https://t.co/GjZH1K1mu1 pic.twitter.com/9xruT3yoIR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2019

S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız, bu aşamayı da geçtik. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar.

#SONDAKİKA

[S-400 ve F-35 için ortak mekanizma] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek.https://t.co/GjZH1K1mu1 pic.twitter.com/wKQb9HeP9N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2019

Türkiye NATO üyesi diyeceksiniz, Türkiye bir alternatif aramaya başladığında da ittifaktan kopmakla suçlayacaksınız. 3 terör örgütüyle mücadele ediyor. Somut olarak sahada hangi ülkeler ne kadar destek verdiler? Hangi NATO üyesi ülke Türkiye'ye somut anlamda katkı sağladı? DEAŞ'ı düşman olarak görüyorlar ama PKK'ya kapılarını açtı birçok ülke.

Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek.

"YPG, DEAŞ tehdidinin devam etmesi gerektiğini düşünüyor"

Teröristler anlaşılan bölgenin dışında kalan yerlerden taciz atışları yapıyor.

#SONDAKİKA

[ABD ile 17 Ekim mutabakatı] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Teröristler, anlaşılan bölgenin dışında kalan yerlerden taciz atışları yapıyor.https://t.co/GjZH1K1mu1 pic.twitter.com/nhUVm9x9ET — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2019

Bugün DEAŞ'ın geri gelmesini YPG istiyor. DEAŞ tehdidi ortadan kalktığında YPG'ye verilen yardımın yasal zemini kalmayacak. YPG, DEAŞ tehdidinin devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Bir Ermeni din adamı öldürüldü, DEAŞ üstlendi bu saldırıyı. Bu bölge iki üç hafta öncesine kadar PKK/YPG'nin kontrolündeydi değil mi? Yine aynı oyunu oynuyor. DEAŞ'ın tekrar canlanmasını herkesten çok YPG istiyor. Olayı sanki bizimle ilişkiliymiş gibi vermeye çalıştılar, dediğim gibi DEAŞ'ın üstlendiği bir olay ama YPG'nin kontrolünde olan bölge.

Senatörler 'Kürtler' dedi, Cumhurbaşkanımız düzeltti 'Siz teröristlerden bahsediyorsunuz' dedi. 'Evet haklısınız' dediler. Cumhurbaşkanımızın önünde tartışıyorlar. Kendi aralarında da görüş birliği yok.

Lindsey Graham 'Türkiye burayı işgal etti' gibi bir cümle kurmaya çalıştı. Cumhurbaşkanımız 'Dur bakalım sen böyle bir cümle kuramazsın' dedi.

Mazlum Kobani'nin nasıl bir terörist olduğu belgelerle sunuldu. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle bertaraf edemezsiniz dedik. Cumhurbaşkanımız, petrol kaynaklarını halk için kullanmayı önerdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Mazlum Kobani’nin nasıl bir terörist olduğunu belgelerle sunduk. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle bertaraf edemezsiniz dedik. Cumhurbaşkanımız, petrol kaynaklarını halk için kullanmayı önerdi.https://t.co/GjZH1K1mu1 pic.twitter.com/1zO32DSPWL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2019

Terörle meşru mücadele yapamazsınız. "ABD Başkanı nasıl bir teröristle muhatap olabilir?" sorusunu sorduk. Cumhurbaşkanımız daha önce Obama'ya yaptığı teklifi yeniledi.

"Bu teröristler kendi ülkelerinde yargılanmalı"

PKK/YPG'nin bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerin bazılarını biz yakaladık. İade sürecinin başlattık ve mesafe almaya başladık. Bu teröristler kendi ülkelerinde yargılanmalı. Bu konuda maalesef Avrupalılar iyi bir sonuç vermiyorlar.

"Ocak ayının ilk haftasında Putin Türkiye'ye gelecek"

Ocak ayının ilk haftasında Putin'in Türkiye ziyareti planlanıyor. Hem TürkAkım'ın tamamlanmasına binaen bir tören yapılacak hem de ikili ilişkiler görüşülecek.

Ayn el-Arab'da teröristler hala tamamen çıkmış değiller. Teröristlerin çekilmesiyle ilgili bazı rakamlar verilei ama tarafımızdan doğrulanmış değil. Ortak devriyeler tabi ki devam edecek. Mutabakatın maddeleri açık, sorumluluk Rusya'da.

Kaynak: TRT Haber