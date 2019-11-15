Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakimevi'nde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz ettik"

Bakan Selçuk, Bakanlık olarak 100 bini aşkın kadına şiddet davasına müdahil olduklarını söyledi.

Emine Bulut'u öldüren eski eşine verilen müebbet hapis cezasına itiraz ettiklerini ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Biz her daim sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını da rahatlatan bir karar olması için çabalıyoruz. Gerekçeli kararın Bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna da başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle de itiraz ettik.

[Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Fotoğraf: DHA ]

Biz biliyoruz ki hiçbir ceza Emine kardeşimizi de mağdur olan kadınlarımızı da geri getiremeyecek biliyoruz; ama biz istiyoruz ki daha fazla Emine kardeşlerimiz hayatını kaybetmesin."

Emine Bulut cinayeti

Kırıkkale'de, 18 Ağustos günü eski eşi Fedai Varan tarafından bir restoranda 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaralı halde restoranda 'Ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı.

Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından gözaltına alındı. Varan, 21 Ekim günü çıkarıldığı Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA