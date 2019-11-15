Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri devam ediyor.

Sınırda kalan terörist ABD'ye gönderildi

11 Kasım'da iade işlemleri tamamlanan ABD uyruklu DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis B. Yunanistan ile Türkiye sınırında kalmıştı.

Daha sonra Yunanistan'a geçmeye çalışan terörist Darwis, kabul görmeyince sınırda beklemeye devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yunanistan'la aramızdaki sınırda kalan ABD vatandaşı DEAŞ mensubu, biraz önce uçakla Amerika'ya sınırdışı edildi.https://t.co/CCGNsbtqK9 pic.twitter.com/cpsbp7XvUk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 15, 2019

Soylu, DEAŞ'ın yakalanan önemli ismiyle ilgili şunları söyledi:

"Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor."

Kaynak: AA