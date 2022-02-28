Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus yolcu uçağı zorunlu olarak İstanbul'a indi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa Birliği'nin hava sahasını kapatmasının ardından, bir Rus uçağı İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Rus uçağı İtalya'ya gitmek üzere Türk Hava Sahasından geçti.
Ancak Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı Ukrayna yaptırımları nedeniyle, Yunan hava sahasına giriş yapamadı.
Yakıt ikmali yapmak zorunda olan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Uçağın içinde yolcu olmadığı ve İtalya'dan bir kafile almak için Moskova'dan hareket ettiği öğrenildi.
14 kişilik Rus mürettebatın yarın Moskova'ya döneceği kaydedildi.
Etiketler: Avrupa Birliği Hava Yolu İstanbul Havalimanı Rusya Ukrayna
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