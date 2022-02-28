Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, üye ülkelerden temsilcilerle yapılan NATO Askeri Komite Toplantısı'na video konferansla katıldığı belirtildi.
Açıklamada, toplantıda, güncel güvenlik konuları hakkında görüşmelerde bulunulduğu kaydedildi.
Etiketler: Yaşar Güler NATO
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