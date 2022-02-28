Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdi.