Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 22:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdi.
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