Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm yıkımıyla sürüyor. Çatışmaların başladığı günden bu yana diplomasi trafiğini sürdüren Türkiye barış için tarihi müzakerelerin yeni adresi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere için bugün İstanbul'da bir araya geleceğini belirterek, Putin ve Zelenskiy ile sürdürülen telefon trafiğinin olumlu seyrettiğini açıkladı. İki liderin Türkiye'de bir araya gelebileceğini ifade etti.

Tarihi görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Rusya ile Ukrayna arasında devam eden krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki müzakereler, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek. Görüşmelerin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

Türkiye, Rus ve Ukrayna heyetleriyle müzakere öncesinde görüşme yapacak. Müzakereler basına kapalı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için samimi çalışmalarına dikkat çekti. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler sonrasında doğan barış umuduna vurgu yaptı.

Türkiye, nihai barış anlaşması için Putin ve Zelensky'i de Türkiye'de bir zirvede buluşturma çalışmalarını sürdürüyor.