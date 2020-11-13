Rusya'dan gelecek geniş heyetin ilk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapmasının planlandığı, öğleden sonra ise Milli Savunma Bakanlığına geçerek teknik görüşmelerde bulunacağı bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, Rusya'dan geniş bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmelerin yapılacağını açıklamıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelen yaklaşık 20 kişilik geniş ekip bugün Türkiye'de olacak.

İlk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapması planlanan heyet, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığına geçerek teknik görüşmelerde bulunacak.

Askeri üst düzey heyetlerin yapacağı toplantılarda anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak kimin nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konuların ele alacağı öğrenildi.