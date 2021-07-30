RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarının insanları derinden yaraladığı ifade edildi.

"Can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarına ilişkin olarak yapılan yayınlarda, zarar gören bölge halkı başta olmak üzere milletimizi olumsuzluğa sevk edebilecek içeriklerin ortaya konulduğu görülmektedir" uyarısı yapıldı.

Yangın haberlerinin toplumsal hassasiyet oluşturduğuna dikkat çeken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı kuruluşların bu haberleri titizlikle ele almalarını istedi.