Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 01:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
RTÜK: Yangın haberleri titizlikle ele alınmalı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayınlarda, orman yangınlarına dair resmi yetkililer dışındaki açıklamalara riayet edilmemesi gerektiğini belirtti. Yayıncı kuruluşlara, yangın haberlerinin titizlikle ele alınması çağrısı yapıldı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarının insanları derinden yaraladığı ifade edildi.
"Can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarına ilişkin olarak yapılan yayınlarda, zarar gören bölge halkı başta olmak üzere milletimizi olumsuzluğa sevk edebilecek içeriklerin ortaya konulduğu görülmektedir" uyarısı yapıldı.
Yangın haberlerinin toplumsal hassasiyet oluşturduğuna dikkat çeken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayıncı kuruluşların bu haberleri titizlikle ele almalarını istedi.
Etiketler: Orman Yangını RTÜK
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