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Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Romanya, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.
Romanya Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Gözetim ve Kontrol Merkezinin internet sitesinde yayımlanan "epidemiyolojik olarak yüksek riskli ülkeler listesi"nden Türkiye çıkarıldı.
27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni listeye göre, Türkiye'den gelen kişilere ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmayacak.
Etiketler: riskli ülkeler listesi Romanya türkiyeSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 21:07
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