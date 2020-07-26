Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.

Son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 572 bin 688 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 226 bin 100'e yükseldi. 5 bin 613 kişi vefat etti. Toplam iyileşen sayısı ise 209 bin 487'ye yükseldi.

Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/QNgqL6r82s — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 26, 2020

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın" dedi.

Bakan Koca ayrıca, Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor" açıklamasında bulundu.