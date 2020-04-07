Ankara’nın Almadağ ilçesindeki Roketsan'a ait bir binada patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamayla ilgili ilk açıklama Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den geldi. Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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