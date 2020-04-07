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Roketsan'da patlama
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir" dedi
Ankara’nın Almadağ ilçesindeki Roketsan'a ait bir binada patlama oldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamayla ilgili ilk açıklama Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den geldi. Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 15:10
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