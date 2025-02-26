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Gündem
AA 26.02.2025 19:13

Reyhanlı saldırısının faili terörist tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı tutuklandı.

Reyhanlı saldırısının faili terörist tutuklandı

Reyhanlı'daki terör saldırısına ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine Hatay'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Dükancı, terör saldırısı sırasında Türkiye'de olmadığını, bombalı aracın uzaktan patlatılmasıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Dükancı, "Reyhanlı patlamasına benim dahlim M.G'nin talimatıyla bombayı arabaya yerleştirmek oldu. Bana polisin ve savcının bu olayı takip ettiğini söyledi. O böyle söyleyince bombayı yerleştirmekte bir sakınca görmedim." diye konuştu.

Mihraç Ural ile irtibatının olmadığını savunan Dükancı, M.G.'nin Ural'a paket gönderdiğini ve onun yanında birkaç kez gördüğünü iddia etti.

Temir Dükancı, savunmasının ardından, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "nitelikli kasten öldürmek" suçlarından tutuklandı.

MİT, Reyhanlı saldırısının faili teröristi sınır ötesi operasyonla yakaladı
MİT, Reyhanlı saldırısının faili teröristi sınır ötesi operasyonla yakaladı

MİT operasyonuyla yakalanmıştı

MİT, terör saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmesine yardım eden ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Dükancı'nın Suriye'de olduğunu belirlemişti.

Lübnan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Dükancı'nın, burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı ve bunun için sahte pasaport arayışında olduğu tespit edilmişti.

Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Dükancı, MİT'in, Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilip Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti.

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Ankara Hatay MİT Terör Saldırısı
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