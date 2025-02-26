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Gündem
TRT Haber 26.02.2025 17:22

Mehmetçik öğrencileri birliklerde ağırladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde, Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitim gören öğrenciler ağırlandı.

Mehmetçik öğrencileri birliklerde ağırladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde, Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitim gören öğrencilerin ağırlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimizde, Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla ülkemizin çeşitli illerinde eğitim gören öğrencileri misafir ettik." ifadesi kullanıldı.

Mehmetçik öğrencileri birliklerde ağırladı

Paylaşımda, öğrencilerin ziyaretlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

 

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Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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