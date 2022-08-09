Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rekabet Kurulu'ndan makarna firmasına soruşturma
[Fotograf: AA]
Rekabet Kurulu'nca, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlali gerekçesiyle Nuh'un Ankara Makarnasına soruşturma açıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Nuh’un Ankara Makarnası Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ve distribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
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