Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın 2'nci gününde büyükelçilere seslendi.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Irak kuzeyinde arazi çok keskin, Mehmetçik 83 derece sıcaklık farkı olan hatta terörle mücadele ediyor. Terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Pençe-Kilit son halka, 26 kilometrelik hat tamamlanmış olacak. Biz işgal harekatı yapmıyoruz teröristle mücadele ediyoruz. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 311.

Bundan sonra ne pahasına olursa olsun terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Teröristlerin olduğu her yer hedefimiz. Muhataplarımızın verdiği sözleri yerine getirmelerini bekliyoruz.

Rejimin teröristlerin baskısı altında kalan masum Suriyelilerin güvenli bir şekilde topraklarına dönebimesi açısından operasyonlarınımızn önemini gördük

Son 1 yılda 2 bin 446 FETÖ'cünün Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiştir. Bunlardan 790'ının da rütbesi geri alınmıştır.

"Temennimiz tahıl konusundaki sürecinin barış için de model olması"

Bir savaş var ama bu insani meselenin yapılması lazım. Müşterek kontroller yapılıyor, hepsinin denemesi yapıldı. Gayet güzel gidiyor. Şu ana kadar da mayın problemi olmadı.

Burada önemli konulardan biri de mutabakat 120 gün olacak. Herhangi bir itiraz olmazsa otomatikman yenilenecek. Bu mutabakat Ukrayna limanları ile sevkiyatı kapsıyor. Rusya’yı kapsamıyor. 20 gemi orada bekliyor. Burada artık bir model oluştu. Girişler çıkışlar nasıl yapılacak. Adı konuldu. Temennimiz tahıl konusunda oluşan çözüm sürecinin barış için de bir model olması."