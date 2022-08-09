Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 08:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını, gece İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetiminin de ilerleyen saatlerde yapılacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket etti.
Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.
1️⃣ Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2022
▪️Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır,
▪️Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna Rusya Gıda
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