AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2023 seçimlerine ayrı bir başlık açıldı.

Erdoğan, kurmaylarına "Kapı kapı dolaşın, gönüllere girin" uyarısı yaptı, "20 yıldır ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetleri seçmene anlatın." dedi.

"Sıkıntıları AK Parti çözer"

Erdoğan, enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları çözecek programın sadece AK Parti'de olduğunu söyledi, "Gerekli tecrübeye sahip siyasal kadrolar bizde" ifadelerini kullandı.

Kurmaylarına, siyasi, ekonomik ve askeri krizlerin tüm dünyada giderek etkisini artırdığını dile getiren Erdoğan, böyle bir dönemde bunun üstesinden yalnızca AK Parti'nin geleceğinin altını çizdi.

"Hedeflere sadece biz ulaşabiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Türkiye ile ilgili hedefleri de hatırlattı, "Ülkemiz ve evlatlarımız için hayal ettiğimiz hedeflere sadece biz ulaşabiliriz" dedi.

Erdoğan, tüm bunların başarılması halinde 2023'te sandıktan AK Parti'nin açık ara birinci çıkacağını söyledi.

Bakan Kirişci "yeni tarım modeli" sunumunu yaptı

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Yeni tarım modeli"nin sunumunu yaptı. Kişi başına düşen tarımda toprak kaybının olmadığı belirtildi. Su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için alınan önlemler paylaşıldı.

Kirişci, tarımsal hasılada Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10'da olduğunu söyledi, "Tarımsal hasılayı son 19 yılda 10 kat artırdık, 37 milyar liradan 407 milyar liraya çıkardık" dedi. Su ürünlerinde 100'den fazla ülkeye ihracat yapıldığını vurguladı.

Haber: Duygu Özdemir