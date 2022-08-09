İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıtaş'ın, Orhantepe Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta akşam saatlerinde evinin önüne motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğraması ve yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çok kapsamlı inceleme yürüttü.

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a düzenlenen saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.https://t.co/ITjXIaULYL pic.twitter.com/X4fdX8JzFj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2022

Yapılan çalışmalarda, Alevi Derneği Kurulu üyesi Naki D. (48) ile mağdur Selami Sarıtaş arasında kişisel husumet bulunduğu, Naki D'nin, Sarıtaş'ın itibarının zedelenmesi için yardım istediği Murat D'nin (41) durumu Muhittin F'ye (32) söylediği, bu kişinin durumu aktardığı Serkan G'nin (36) Ahmet Y. (30) ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Araştırmanın devamında, Naki D, Murat D, Muhittin F, Serkan G. ve Ahmet Y'nin yanı sıra konuyla ilişkisi olduğu belirlenen 4 şüphelinin daha kimliğini tespit eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, 15 ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek ile olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet ele geçirildi.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.