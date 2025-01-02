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Gündem
TRT Haber 02.01.2025 00:45

Regaib Kandili bugün idrak edilecek

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylar başladı. Bugün Regaib Kandili. Dualar edilecek, namazlar kılınacak. Camiler dolup taşacak. Kandil özel programı, saat 19.45'te TRT ekranlarından canlı olarak verilecek.

Regaib Kandili bugün idrak edilecek

Müslümanlar,, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylara yeniden kavuşmanın sevincini yaşıyor.
Üç ayların habercisi Regaib Kandili de bugün idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaib Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajda bu gecelerin en güzel şekilde ihya edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erbaş, "Hep birlikte ellerimizi Rabb'imize açarak, ondan affımızı isteyelim. Kitabımızla olan bağımızı, nimetlere karşı şükrümüzü, helal ve harama karşı duyarlılığımızı, ömrümüzle arzularımız arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim" dedi.

Kandil özel programı TRT'den canlı verilecek

Regaib Kandili, rahmet kapılarının açıldığı 'üç ayların' habercisi olarak kabul ediliyor.

Regaib gecesinde eller semaya açılacak. Dualar edilecek, namazlar kılınacak. Camiler dolup taşacak.

Regaib Kandili özel programı Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii'nden saat 19.45'te TRT-1 ekranlarından canlı olarak verilecek. 

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