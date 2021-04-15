Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ramazan davulcuları kısıtlamadan muaf
Ramazan davulcuları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, Ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak için davul çalacak kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamında yer alacak.
Ramazan davulcuları, iş güzergahlarıyla sınırlı olmak kaydıyla istisna kapsamında olduklarına dair belge bulunduracak.
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